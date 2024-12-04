Advertisement

أخبار عاجلة

بيان المطارنة الموارنة: نسجّل ارتياحًا حذرًا بعد بدء سريان وقف إطلاق النار ونعوّل على الوعي الوطني في لبنان ونتأسّف للخروقات الحاصلة

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان إسرائيلي جديد يتكلم عن العمليات في لبنان وسط وقف إطلاق النار.. إليكم تفاصيله
lebanon 24
04/12/2024 15:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي بعد اجتماع للجنة متابعة المعارضة في معراب: نؤكّد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتّعاطي الحازم مع الخروقات وضبط السّلاح وانتشار الجيش على كلّ الأراضي اللبنانيّة
lebanon 24
04/12/2024 15:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نرحب بسريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد أنه سيؤدي إلى خفض التصعيد في المنطقة
lebanon 24
04/12/2024 15:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء سريان إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
04/12/2024 15:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:36 | 2024-12-04
08:18 | 2024-12-04
08:08 | 2024-12-04
08:03 | 2024-12-04
07:58 | 2024-12-04
07:54 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24