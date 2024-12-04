Advertisement

أخبار عاجلة

الأمين العام للناتو: قلقون بشأن الوضع الإنساني في غزة ونشيد بوقف إطلاق النار في لبنان و نأمل أن يظل قائما

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نأمل الوصول لاتفاق عادل لوقف إطلاق النار في لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
04/12/2024 15:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: نأمل أن يلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار في لبنان وأن يستمر (الحرة)
lebanon 24
04/12/2024 15:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردنية: نأمل أن يحصل وقف لإطلاق النار في لبنان وغيابه سيعني مزيدًا من الدمار ومن تدمير الإنسانية
lebanon 24
04/12/2024 15:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: ندعو لوقف فوري شامل لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701
lebanon 24
04/12/2024 15:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:36 | 2024-12-04
08:18 | 2024-12-04
08:08 | 2024-12-04
08:03 | 2024-12-04
07:58 | 2024-12-04
07:54 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24