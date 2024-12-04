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بلينكن: أوكرانيا وحدها هي التي تقرر كيف ستتعامل مع العدوان الروسي وإذا قررت مواصلة القتال فعلينا التأكد من أنها قادرة على ذلك

Lebanon 24
04-12-2024 | 07:30
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