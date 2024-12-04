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مصادر مقربة من الوفد الإسرائيلي: حماس ما تزال تصر على مطلبها بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-12-2024 | 07:54
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