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المرصد السوري: أكثر من 700 قتيل خلال أسبوع من المعارك والقصف في سوريا

Lebanon 24
04-12-2024 | 08:18
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