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وزير الدفاع الإسرائيلي: ما زلنا في حرب وإيران هي عدونا الرئيسي وأذرعها تمتد في كل مكان وقد ضربناها
Lebanon 24
04-12-2024
|
09:24
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