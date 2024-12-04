رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء: مضى اسبوع على وقف اطلاق النار وما زلنا نرى الخروقات الاسرائيلية التي تحصل وهي بلغت حتى الآن اكثر من ستين خرقا

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