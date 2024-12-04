Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لمست من خلال اتصالاتي مع الدول التي شاركت في التوصل الى وقف اطلاق النار وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا حرصا على معالجة الخروقات

Lebanon 24
04-12-2024 | 09:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء: لمست من خلال اتصالاتي حرصا على معالجة الخروقات الإسرائيلية
lebanon 24
04/12/2024 18:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني خلال إجتماعه مع ميقاتي: المساعي الديبلوماسية قائمة لوقف اطلاق النار ونحن نقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا بدعم الجيش عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة
lebanon 24
04/12/2024 18:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اتصالات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي طلبت انعقاد مجلس الامن بهدف احياء الاعلان الخاص بوقف اطلاق النار لفترة محددة لكي يصار الى استئناف البحث في الحلول السياسية
lebanon 24
04/12/2024 18:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لاطلاق النار
lebanon 24
04/12/2024 18:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:24 | 2024-12-04
11:20 | 2024-12-04
11:20 | 2024-12-04
11:17 | 2024-12-04
11:13 | 2024-12-04
11:11 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24