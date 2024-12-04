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ميقاتي: اقول للعائدين إلى ارضهم إن الحكومة ستواكب عودتكم الكريمة وتبذل جهدها لتحصين وجودكم ودعم صمودكم الاجتماعي والعمراني في بلداتكم

Lebanon 24
04-12-2024 | 09:31
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ميقاتي: نحن مع أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى امتداد الوطن لدعم حضورهم الاجتماعي وتحصين صمودهم بكل ما أوتيت الدولة من قوة وسنواكب اوضاعهم و نعمل مع المجتمعات الصديقة لإعادة الإعمار وتحقيق عودتهم الكريمة
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