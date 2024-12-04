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الجيش الإسرائيلي يرجح أن مسلحي حماس قتلوا 6 رهائن تمت استعادة جثثهم في آب الماضي "في وقت قريب" من توقيت ضربة إسرائيلية

Lebanon 24
04-12-2024 | 10:27
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