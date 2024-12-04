Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة شؤون الأسرى والمحررين: استشهاد فلسطيني من مخيم نور شمس بطولكرم داخل سجون العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
04-12-2024 | 11:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين للتلفزيون العربي: العدو الإسرائيلي يستهتر بحياة أسرى قطاع غزة داخل السجون
lebanon 24
04/12/2024 21:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون في مناطق عدة بالضفة الغربية
lebanon 24
04/12/2024 21:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الأسير الفلسطيني: استشهاد اثنين من معتقلي قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي
lebanon 24
04/12/2024 21:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هيئة شؤون الأسرى للتلفزيون العربي: إدارة السجون تتعامل مع أطفال غزة بشكل أقسى من غيرهم
lebanon 24
04/12/2024 21:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:09 | 2024-12-04
14:07 | 2024-12-04
14:01 | 2024-12-04
13:53 | 2024-12-04
13:53 | 2024-12-04
13:52 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24