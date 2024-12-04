نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي للميادين: هناك آلية مجهولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والأميركي تراخى وأعطى فرصةً للإسرائيلي لاستباحة الأرض

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