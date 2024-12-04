مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة للجزيرة مباشر: ربع مليون رب أسرة فقدوا مصدر دخلهم منذ بدء العدوان ويعتمدون على المساعدات الإنسانية لإطعام أسرهم

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