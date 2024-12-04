Advertisement

أخبار عاجلة

331 نائبا صوتوا لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية من مجموع 577 نائبا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-12-2024 | 14:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة العراقية لـ"سكاي نيوز": نتخوف من إعادة سيناريو العام 2014 وإنتاج جماعات طائفية مسلحة على حدودنا
lebanon 24
05/12/2024 03:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة العراقية لسكاي نيوز عربية: تم وضع خارطة للتحرك نحو الأمم المتحدة والجامعة العربية
lebanon 24
05/12/2024 03:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يؤكد خلال لقاء مع نظيره الإيراني أن إيران أصبحت عضوا كاملا في مجموعة بريكس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/12/2024 03:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفرنسية الجديدة أمام مذكرة بحجب الثقة في البرلمان
lebanon 24
05/12/2024 03:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2024-12-04
19:21 | 2024-12-04
18:57 | 2024-12-04
18:44 | 2024-12-04
18:36 | 2024-12-04
18:35 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24