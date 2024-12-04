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الأمم المتحدة: لدينا مخاوف جدية بشأن الانتهاكات في مناطق معينة والتوترات المستمرة على الحدود في لبنان

Lebanon 24
04-12-2024 | 14:56
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