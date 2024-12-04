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العاهل الأردني: يجب التحرك بشكل فوري للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة بشكل كاف

Lebanon 24
04-12-2024 | 15:18
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