رويترز: مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب للشرق الأوسط التقى رئيسي الوزراء القطري والإسرائيلي سعيا لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب ترامب

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