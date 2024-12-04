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ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة: متضامنون مع الأونروا وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للوضع في غزة

Lebanon 24
04-12-2024 | 16:06
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