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نائب عن حزب البيئة الفرنسي لـ "الشرق": هذه المرة الثانية التي يتم إسقاط فيها الحكومة وماكرون يتحمل المسؤولية

Lebanon 24
04-12-2024 | 16:25
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