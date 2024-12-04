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الصليب الأحمر: ندعو جميع أطراف الصراع في سوريا لحماية البنية التحتية والمدنيين
Lebanon 24
04-12-2024
|
17:47
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