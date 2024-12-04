Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم وتلقي قنابل صوت وغاز باتجاه منازل الفلسطينيين

Lebanon 24
04-12-2024 | 18:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية وتطلق قنابل الغاز تجاه المحلات التجارية والمنازل
lebanon 24
05/12/2024 06:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عينابوس جنوبي نابلس
lebanon 24
05/12/2024 06:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتا جنوبي نابلس وبلدة الطيبة غربي جنين
lebanon 24
05/12/2024 06:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تعرقل وصول سيارات الإسعاف للمصابين داخل بلدة الخضر جنوبي بيت لحم بعد اقتحامها
lebanon 24
05/12/2024 06:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:08 | 2024-12-04
22:54 | 2024-12-04
22:09 | 2024-12-04
22:09 | 2024-12-04
22:08 | 2024-12-04
22:08 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24