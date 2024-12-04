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صحيفة "الغارديان": تقرير لمنظمة العفو الدولية يقول إن إسرائيل ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب اتفاقية جنيف

Lebanon 24
04-12-2024 | 18:09
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