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واشنطن بوست نقلاً عن عناصر في حزب الله ومجموعات عراقية موالية لإيران: نحن في "وضعية دفاعية" لكننا مستعدون للقتال في سوريا إذا تغيرت الأوامر

Lebanon 24
04-12-2024 | 23:07
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