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معاريف عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي: سنعرض على الرئيس ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة

Lebanon 24
05-12-2024 | 00:46
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