Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش عن بن غفير: يجب وقف إدخال الوقود إلى غزة لأشهر حتى تركع حماس وتقول خذوا المختطفين وأدخلوا الوقود

Lebanon 24
05-12-2024 | 03:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: لو أننا توقفنا عن إدخال النفط لقطاع غزة لكنا نجحنا في إعادة المختطفين
lebanon 24
05/12/2024 14:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: الصفقة المطروحة حاليا لن تعيد جميع المختطفين
lebanon 24
05/12/2024 14:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير: لا أمنح ترقيات لضباط الشرطة الذين لا ينفذون سياستي
lebanon 24
05/12/2024 14:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: العشرات من المختطفين الموجودين لدى حماس ما زالوا على قيد الحياة
lebanon 24
05/12/2024 14:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:54 | 2024-12-05
06:50 | 2024-12-05
06:49 | 2024-12-05
06:33 | 2024-12-05
06:02 | 2024-12-05
05:59 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24