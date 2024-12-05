20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مصادر الحدث: هجوم إسرائيلي واسع النطاق على مخازن أسلحة شمال دمشق
Lebanon 24
05-12-2024
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع النطاق في لبنان قد يشمل بيروت
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع النطاق في لبنان قد يشمل بيروت
05/12/2024 14:01:47
05/12/2024 14:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب سوريا في الامم المتحدة: الهجوم "الإرهابي" في الشمال السوري جاء بضوء أخضر تركي إسرائيلي
Lebanon 24
مندوب سوريا في الامم المتحدة: الهجوم "الإرهابي" في الشمال السوري جاء بضوء أخضر تركي إسرائيلي
05/12/2024 14:01:47
05/12/2024 14:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف القيادي في حزب الله "جواد الصاعقة" بالغارة الإسرائيلية قرب بلدة عقربا قرب دمشق (الحدث)
Lebanon 24
استهداف القيادي في حزب الله "جواد الصاعقة" بالغارة الإسرائيلية قرب بلدة عقربا قرب دمشق (الحدث)
05/12/2024 14:01:47
05/12/2024 14:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الحدث: اغتيال سلمان جمعة مسؤول ملف حزب الله في الجيش السوري بالغارة اليوم على طريق مطار دمشق
Lebanon 24
مصادر الحدث: اغتيال سلمان جمعة مسؤول ملف حزب الله في الجيش السوري بالغارة اليوم على طريق مطار دمشق
05/12/2024 14:01:47
05/12/2024 14:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر كبير في الأشرفية ووفاة مسؤول في "القوات".. ماذا حصل؟
14:22 | 2024-12-04
04/12/2024 02:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها.. ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها.. ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
08:05 | 2024-12-04
04/12/2024 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت؟ أمرٌ إيجابي جداً
16:09 | 2024-12-04
04/12/2024 04:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
مفاجأة اسرائيلية جديدة عن "طائرات حزب الله".. ماذا كشفت؟
16:13 | 2024-12-04
04/12/2024 04:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور على جثة مواطن داخل منزله.. قوى الأمن تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة
Lebanon 24
بعد العثور على جثة مواطن داخل منزله.. قوى الأمن تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة
09:46 | 2024-12-04
04/12/2024 09:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:54 | 2024-12-05
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نسعى للوصول الى استقرار طويل الامد وان تكون المرجعية للدولة وحدها وان يتولى الجيش السلطة الفعلية على الارض وأن نحميه
06:50 | 2024-12-05
"هيئة تحرير الشام" تقول إنها سيطرت على عدة أحياء في مدينة حماة
06:49 | 2024-12-05
أ ف ب نقلا عن مصدر مطلع: الدوحة تستأنف الوساطة بين إسرائيل وحماس
06:33 | 2024-12-05
المعارضة السورية المسلحة: إصابة مروحية في سماء مدينة حماة بعد استهدافنا لها
06:02 | 2024-12-05
وزير الخارجية الروسي لافروف يتهم الولايات المتحدة بـ"زعزعة استقرار القارة اليورو-آسيوية"
05:59 | 2024-12-05
الكرملين: درجة مساعدتنا للسلطات السورية لمحاربة المسلحين يعتمد على تقييم الوضع في البلاد
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
05/12/2024 14:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
05/12/2024 14:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
05/12/2024 14:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24