Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية البولندي: لافروف جاء إلى قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "ليكذب"

Lebanon 24
05-12-2024 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير بولندي يهاجم لافروف: جاء إلى قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "ليكذب"
lebanon 24
05/12/2024 14:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى مالطا للمشاركة في الاجتماع الـ31 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
lebanon 24
05/12/2024 14:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي لافروف يتهم الولايات المتحدة بـ"زعزعة استقرار القارة اليورو-آسيوية"
lebanon 24
05/12/2024 14:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: وزير الخارجية الإيراني يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي لبحث "التعاون الأمني المشترك"
lebanon 24
05/12/2024 14:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:54 | 2024-12-05
06:50 | 2024-12-05
06:49 | 2024-12-05
06:33 | 2024-12-05
06:02 | 2024-12-05
05:59 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24