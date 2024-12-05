ميقاتي أكد ان اولويات الموقف اللبناني هي وقف اطلاق النار والخروقات الاسرائيلية وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب

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