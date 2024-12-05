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وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: لم أتراجع عن قرار إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين والأخبار التي نقلت بهذا الشأن كاذبة

Lebanon 24
05-12-2024 | 05:18
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