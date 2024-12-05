Advertisement

أخبار عاجلة

استمرار الاحتجاجات في كوريا الجنوبية ضد الرئيس

Lebanon 24
05-12-2024 | 05:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النيابة العامة في كوريا الجنوبية تحقق مع الرئيس ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق بشأن محاولة تطبيق الأحكام العرفية (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/12/2024 16:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة كوريا الجنوبية تقول إنها فتحت تحقيقا حول اتهام الرئيس بـ"التمرد"
lebanon 24
05/12/2024 16:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقول إنه سيمنع تمرير البرلمان لمشروع قانون عزل الرئيس
lebanon 24
05/12/2024 16:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
يونهاب: الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية اتفق على عدم عزل الرئيس
lebanon 24
05/12/2024 16:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2024-12-05
09:07 | 2024-12-05
09:02 | 2024-12-05
08:51 | 2024-12-05
08:45 | 2024-12-05
08:43 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24