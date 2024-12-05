Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: أميركا تحاول زعزعة الاستقرار في أوراسيا

Lebanon 24
05-12-2024 | 05:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي لافروف يتهم الولايات المتحدة بـ"زعزعة استقرار القارة اليورو-آسيوية"
lebanon 24
05/12/2024 16:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: على إيران وروسيا عدم زعزعة الاستقرار في سوريا
lebanon 24
05/12/2024 16:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: العدو يعمل على زعزعة الاستقرار وترهيب الجنوبيين
lebanon 24
05/12/2024 16:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية العراق: استمرار الحرب في كل من غزة ولبنان ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة
lebanon 24
05/12/2024 16:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2024-12-05
09:07 | 2024-12-05
09:02 | 2024-12-05
08:51 | 2024-12-05
08:45 | 2024-12-05
08:43 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24