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وزارة الدفاع السورية تعلن تصدي الدفاع الجوي لـ"طائرات مسيّرة معادية" فوق دمشق وإسقاط طائرتين دون إصابات أو خسائر مادية

Lebanon 24
05-12-2024 | 08:40
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