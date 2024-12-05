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الجولاني في رسالة لرئيس الحكومة العراقية: نشد على يده أن ينأى بالعراق عن الدخول في أتون حرب جديدة مع سوريا

Lebanon 24
05-12-2024 | 09:57
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