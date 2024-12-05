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برنامج الأغذية العالمي: التصعيد في شمال #سوريا أدى إلى نزوح أكثر من 280 ألف شخص

Lebanon 24
05-12-2024 | 10:04
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