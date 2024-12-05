قاسم: اتخذنا القرارات التالية بشأن الإيواء والأعمار، لأصحاب المنازل المهدمة كلياً في الضاحية يُقدم له 8000 دولار كأساس للمنزل، وللسكان في بيروت 6000 آلاف دولار للإيجار، و4000 دولار للساكنين خارج بيروت

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