قاسم: بعد فشل محاولات تحييد سوريا يحاولون تخريبها مجدداً من خلال جماعات تريد إسقاط النظام ونقل سوريا من الموقع المقاوم إلى الموقع المعادي ولن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم

Lebanon 24