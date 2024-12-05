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بيان قطري بريطاني: نواصل معا الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
05-12-2024 | 11:43
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