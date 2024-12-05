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هيئة البث الإسرائيلية: المحكمة المركزية ترفض طلب نتنياهو تقليص عدد جلسات الاستماع لإفادته إلى يومين أسبوعيا في قضايا الفساد

Lebanon 24
05-12-2024 | 12:05
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