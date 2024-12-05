Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: لا تتفق مع استنتاج منظمة العفو الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

Lebanon 24
05-12-2024 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل ترفض اتهامات تقرير "العفو الدولية" بممارسة "الإبادة الجماعية" في غزة وتصفه بـ"الملفق"
lebanon 24
06/12/2024 00:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو الدولية: أدلة وافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين
lebanon 24
06/12/2024 00:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: جنوب إفريقيا قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية ملف الأدلة على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة
lebanon 24
06/12/2024 00:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ما زلنا نرى أن اتهامات الإبادة الجماعية في غزة لا أساس لها من الصحة
lebanon 24
06/12/2024 00:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:35 | 2024-12-05
17:34 | 2024-12-05
17:29 | 2024-12-05
17:26 | 2024-12-05
17:23 | 2024-12-05
17:13 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24