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إذاعة الجيش الإسرائيلي: لدى إسرائيل والولايات المتحدة مؤشرات على انهيار مؤكد لخطوط دفاع جيش النظام السوري

Lebanon 24
05-12-2024 | 13:08
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