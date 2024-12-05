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إذاعة الجيش الإسرائيلي: لدى إسرائيل والولايات المتحدة مؤشرات على انهيار مؤكد لخطوط دفاع جيش النظام السوري
Lebanon 24
05-12-2024
|
13:08
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