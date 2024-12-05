رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: اتفاق وقف النار قام به الشيعة مع اسرائيل بواسطة اميركا وبعلم الجيش اللبناني واقرته الحكومة وعلى جميع من قام بهذا الاتفاق الالتزام به (LBCI)

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