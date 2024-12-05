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باسيل: العِبر من هذه الحرب "للكلّ" ويجب علينا تشارك المسؤولية والتعلّم ممّا حدث ومن راهن على زوال المكوّن الشيعي صُعق بوقف النار

Lebanon 24
05-12-2024 | 13:44
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