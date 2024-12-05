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باسيل: يمكن للثنائي أن يستمروا بتحمل المسؤولية وحدهم لكن نقول إن هناك فرصة خلاص حقيقية لكن إن أرادوا الإستمرار بالسياسة السابقة ويحملوا المسؤولية لوحدهم فليتحملوها (LBCI)

Lebanon 24
05-12-2024 | 13:46
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