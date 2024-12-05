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باسيل: هناك كارثة حلّت على لبنان فخسرنا معادلة الردع وهناك ما ثبت وهو أن إسرائيل لا يمكنها أن تتنزه في لبنان كما فعلت في العام 1982 فلا انكسار ولا انتصار (LBCI)

Lebanon 24
05-12-2024 | 13:47
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