باسيل: هناك كارثة حلّت على لبنان فخسرنا معادلة الردع وهناك ما ثبت وهو أن إسرائيل لا يمكنها أن تتنزه في لبنان كما فعلت في العام 1982 فلا انكسار ولا انتصار (LBCI)

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