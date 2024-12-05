سامي الجميّل: لا شيء يؤكد مصير وقف إطلاق النار ولكنه متوقف على قناعة الأفرقاء والشيء الوحيد الذي ينقذ البلد هو استعادة الدولة سيادتها وسحب الفتيل ببسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية (MTV)

Lebanon 24