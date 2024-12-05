سامي الجميّل: على الحزب أن يسلّم السلاح إلى الدولة والتفاهم مع اللبنانيين حول كيفية بناء لبنان كي يكون الانتقال سَلِسًا من دون مشاكل وننقل لبنان إلى مكان أفضل لأن التذاكي والالتفاف على الاتفاق لن يوصل إلى نتيجة (MTV)

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