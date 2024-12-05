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رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي بحث هاتفياً مع قائد الجيش العماد جوزف عون تقدّم اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

Lebanon 24
05-12-2024 | 17:56
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