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البنتاغون: احتمال إصابة 3 جنود في هجوم بالقرب من قاعدة أميركية في شرق سوريا

Lebanon 24
05-12-2024 | 18:15
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