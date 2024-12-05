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وزير خارجية روسيا: الاجتماع بصيغة أستانا حول سوريا يعقد اليوم في الدوحة

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:00
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