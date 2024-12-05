15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير خارجية روسيا: الاجتماع بصيغة أستانا حول سوريا يعقد اليوم في الدوحة
Lebanon 24
05-12-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران: يحتمل أن تحتضن الدوحة الأسبوع المقبل اجتماعا يضم قطر وايران وتركيا وروسيا لبحث الوضع بسوريا
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: يحتمل أن تحتضن الدوحة الأسبوع المقبل اجتماعا يضم قطر وايران وتركيا وروسيا لبحث الوضع بسوريا
06/12/2024 07:41:21
06/12/2024 07:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا ومصر يدعوان خلال اتصال إلى عدم السماح باتساع التهديد في سوريا
Lebanon 24
الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا ومصر يدعوان خلال اتصال إلى عدم السماح باتساع التهديد في سوريا
06/12/2024 07:41:21
06/12/2024 07:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: انهيار صيغة أستانا بشأن سوريا يثير قلقنا (العربية)
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: انهيار صيغة أستانا بشأن سوريا يثير قلقنا (العربية)
06/12/2024 07:41:21
06/12/2024 07:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: العمل جار في إطار عقد اجتماع بشأن سوريا بصيغة أستانا
Lebanon 24
الخارجية الروسية: العمل جار في إطار عقد اجتماع بشأن سوريا بصيغة أستانا
06/12/2024 07:41:21
06/12/2024 07:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
Lebanon 24
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
12:32 | 2024-12-05
05/12/2024 12:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء بغاية الرومانسية.. ممثل لبناني يُفاجئ حبيبته بطلب يدها في أحد مطاعم البترون (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء بغاية الرومانسية.. ممثل لبناني يُفاجئ حبيبته بطلب يدها في أحد مطاعم البترون (فيديو)
03:36 | 2024-12-05
05/12/2024 03:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير بسبب "أبو الطس".. شاهدوا بالفيديو ما حصل بين الجيش وعدد كبير من الشبان
Lebanon 24
توتر كبير بسبب "أبو الطس".. شاهدوا بالفيديو ما حصل بين الجيش وعدد كبير من الشبان
08:02 | 2024-12-05
05/12/2024 08:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن اللبنانيين في سجن حماة... ماذا أعلنت هيئة تحرير الشام؟ (فيديو)
Lebanon 24
عن اللبنانيين في سجن حماة... ماذا أعلنت هيئة تحرير الشام؟ (فيديو)
09:53 | 2024-12-05
05/12/2024 09:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
محاضر ضبط السير "من جديد"
Lebanon 24
محاضر ضبط السير "من جديد"
02:45 | 2024-12-05
05/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:27 | 2024-12-06
قوات الاحتلال تقتحم مجددا مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وتجبر المرضى والجرحى على مغادرته (الجزيرة)
00:20 | 2024-12-06
اندلاع حرائق بعدد من المنازل في مشروع بيت لاهيا إثر قصف إسرائيلي ومناشدات لإنقاذ السكان (الجزيرة)
00:17 | 2024-12-06
العربية: قصف جسر الرستن يؤخر تقدم الفصائل باتجاه حمص
00:14 | 2024-12-06
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)
00:12 | 2024-12-06
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: جريح في حادث سير واحد
23:41 | 2024-12-05
CNN نقلا عن تقرير للاستخبارات الأميركية: إيران قادرة على إنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية إذا قامت بتخصيب مخزوناتها من اليورانيوم
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
06/12/2024 07:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
06/12/2024 07:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
06/12/2024 07:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24