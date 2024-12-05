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"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي استهدف فجرا الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا شمال الهرمل والقاع بعدة غارات
Lebanon 24
05-12-2024
|
23:31
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